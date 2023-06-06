Depremzedelere yardım getirirken kaza geçirdi. Gözlerini 3 ay sonra açtı

AA’nın haberine göre, Pakistanlı 2 çocuk babası 58 yaşındaki Mashan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'ye tırla gıda ve insani yardım malzemesi getirmek için gönüllü oldu.

Depremzedelere yardım yetiştirmek için yardımcı şoförle 3 ay önce yola çıkan, günlerce yol giden ve uykusuz kalan Mashan, Bingöl civarında tırın devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Yardımcı şoförün hafif yaralandığı kazanın ardından ilk müdahalesi Bingöl'de yapılan Mashan ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

PAKİSTANLI ŞOFÖRÜ HAYATTA TUTMAK İÇİN DOKTORLAR SEFERBER OLDU

Erzurum'da Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin ve ekibince vücudundaki kırıklardan dolayı çok kez ameliyat geçiren Mashan, doktor ve sağlıkçıların çabasıyla yoğun bakımdaki 3 ayı aşan tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlattı.

Pakistanlı Mashan AA muhabirine, Türkiye'deki deprem felaketine çok üzüldüklerini ifade etti.

Türkiye'ye tırlarla yardım getirmeye çalıştıklarını anlatan Mashan, şöyle konuştu;

"Türkiye'de 6 Şubat'taki depremler olduğunda bir Müslüman nasıl hissediyorsa aynı hissi yaşadım. Arkadaşlarımızla 21 tır Türkiye'ye yola çıkmıştık, gece saatlerinde tam yerini hatırlamıyorum uykum geldi ve o sırada kaza geçirdik. Sonra kendimi hastanede buldum. Dil konusundaki anlaşmazlıklara rağmen sağlıkçılar bana çok iyi davrandı. Kendi isteğimle ülkeme dönüyorum. Kurumumuz tarafından böyle bir yardım planlandığında gönüllü görev almak istedim. Pakistan ve Türkiye kardeşliği yaşasın, iki ülkenin ilişkisi çok iyi."

Mashan'ı hastanede ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise depremlerin olduğu ilk günlerde Türkiye'ye yardıma koşan ilk ülkelerden birinin dost ve kardeş Pakistan olduğunu belirtti.

Pakistan'dan çok sayıda tırın ülkeye yardım getirdiğini hatırlatan Özcan, "Yaklaşık 6-7 günlük yolculuktan sonra Bingöl yakınlarında tır sürücüsü Mashan kaza yapıyor. Bingöl'deki müdahalenin ardından Erzurum'a getirilen hasta ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak başta tercüman desteği sağlamak üzer sürekli irtibat halindeydik" dedi.

Özcan, Mashan'ın sağlık durumuyla İçişleri Bakanlığının, Erzurum Valisi Okay Memiş'in ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile hastane personelinin yakından ilgilendiğini ifade etti.

"HASTANEMİZDE ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ"

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Tekin, deprem felaketinde yardım ulaştıran Pakistan'a ve tır şoförüne teşekkür ederek, "Hastanemizde zor bir süreç geçirdi, ortopedi uzmanlarımız, diğer kliniklerdeki hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla zor bir dönemi atlattık. Hastamız tedavisinin geri kalan kısmını ülkesinde yaptırmak istedi. İnşallah buradaki tedavisiyle sağlıklı yaşama kavuşur" ifadelerini kullandı.

Ortopedi doktorlarından Uğur Kayık, vücudunda çok sayıda kırık ve açık yarası olan Mashan'ı çok kez ameliyat edip yara yerlerindeki enfeksiyon tedavilerinin yapıldığını vurgulayarak, "Kırıkları çok parçalı ve kötüydü, uygun dizilimler sağlandı. Ameliyatlar sonrası fizyoterapi süreci geçirecek" diye konuştu.