Depremzedelerle ilgili ilaç çağrısı

İHA’nın haberine göre; Afyonkarahisar Eczacılar Odası depremzedelerin tedavilerinde kullanılmak üzere son kullanma tarihi geçmeyen ilaçların eczanelere teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Tüm Türkiye merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası kenetlendi. Yaraların sarılması için seferber olan Türk halkı yardım seferberliğinde adeta birbiriyle yarışıyor. Önceki gün deprem bölgesine serum ve tıbbi ilaç gönderen Afyonkarahisar Eczacılar Odası şimdi de vatandaşların kullanmadığı miadı dolmayan ilaçları deprem bölgesine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Yapılan çağrıda, miad problemi olmayan, kutu bütünlüğü sağlanmış ve uygun saklama koşullarında kullanmamış ilaçların en yakın eczaneye Perşembe gününe kadar teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

