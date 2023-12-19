Depremzedeye çadır, kaymakama ev ihalesi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve birçok ilin etkilendiği depremlerde vatandaşlar hala çadırlarda yaşamaya çalışıyor ve barınma sorunu için çözüm bekliyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’da, Hatay Valiliği’nin Antakya, Defne, Kumlu ve Hassa ilçelerinde inşa edilecek kaymakam evleri için ihale açtığı anlaşıldı.

Verilen bilgilere göre, toplamda 29 milyon 251 bin TL değerindeki ihale, Hassa Kaymakam evi için 11 milyon 61 bin TL ile Özkeskin İnşaat’a, Defne Kaymakam Evi için 8 milyon 990 bin TL ile Evrim Denizli’ye Kumlu Kaymakam Evi için 7 milyon 780 bin TL için Akıntaş İnşaata ve Antakya Kaymakam Evi onarımı içinse 1 milyon 420 bin TL için Asitaş İnşaat’a verildi.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi Serkan Koç, söz konusu ihaleleri eleştirdi. Vatandaşların yaşayacağı konutlar için net bir tarih verilemediğini vurgulayan Serkan Koç, Hatay’da asgari olarak 250 bin konuta ihtiyaç olduğunu ama Antakya ve Defne ilçelerinde yalnızca 15 bin konutun inşaatının yapılıyor olduğunu iletti.

BÜTÇELER KAYMAKAM EVLERİNE DEĞİL VATANDAŞLARA HARCANMALI

Vatandaşların yaşadığı konteynerler 18 – 21 metrekareyken devlet görevlilerinin 35- 40 metrekare konteynerlerde yaşadığını ileten Serkan Koç, “En az 180 bin kişi, yaşam standartlarının düşük olduğu konteynerlere mahkûm edildi. Belki yıllarca burada yaşayacaklar. O yüzden böyle bütçeler kaymakam evlerine değil, yurttaşların yaşam alanlarının iyileştirilmesine harcanmalı” şeklinde konuştu.

Hatay’da vatandaşlar çadırlar, barakalar, konteyner kentlerde yaşıyor, devlet görevlileri tarafından yapılan kira yardımı ise 3 bin TL. Barakada yaşayan bir vatandaş, “Kız kardeşime konteyner çıktığı için ben başvuruda bulunamıyorum. Durumumuzu görüyorsunuz” dedi.