Enkaz altındaki çocuklarını elinde bisküviyle bekleyen baba hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Enkaz altındaki çocuklarını elinde bisküviyle bekleyen baba hayatını kaybetti
Hatay’da 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde enkaz başında çocuklarına aldığı bisküviyle bekleyen ve feryadı yürekleri dağlayan acılı baba Şerif Ölmez hayatını kaybetti.

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6''lık depremle yasa boğulmuştu. Kahramanmaraş'taki depremden 10 il etkilenmişti.

Depremlerin en şiddetli vurduğu illerden Hatay’da enkaz altındaki çocuklarını elindeki bisküviyle bekleyerek akıllara kazınan ve feryadı yürek burkan 61 yaşındaki Şerif Ölmez 19 Aralık’ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in ölüm nedeninin kanser olduğu da iddia edildi.

yeni-proje-1-22.jpg

Ölmez depremde kaybettiği eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez’in (3) mezarlarının ortasına defnedildi.

cebindeki-biskuviyi-enkaz-altindaki-cocuklari-16649852-amp.jpg

ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUKLARINA BİSKÜVİ VERMEK İÇİN CEBİNDE TAŞIDI

Ölmez, gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrendiği ailesini bekleyiş sırasında Show Haber'e konuşan acılı baba, cebinde çocuklarına vermek için taşıdığı bisküviyi göstererek gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyada da hızlıca yayılan görüntülerde, Ölmez’in "Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" ifadeleri herkesi ağlatmıştı.

80220231417464274686-1.png​​​​​​​

80220231417464274686-2.jpg

İlgili Haberler
Depremzedeye çadır, kaymakama ev ihalesi
AFAD yıkık eve 'hasarsız' raporu verdi. Evin enkazında yaşayan aileye elektrik ve su faturası geldi
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı
Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü
Hatay'da enkaz altındaki çocuklarını cebindeki bisküvi ile bekleyen çaresiz baba, oğluna kavuştu
Enkaz altında kalan çocuklarına vermek için cebinde bisküvi taşıdı. Çocuklarıma verecektim kimse çıkmadı
Son Haberler
Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı Gündem
Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı
Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı
HSK duyurdu. Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi Gündem
HSK duyurdu. Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
Prag'da üniversiteye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var Dünya
Prag'da üniversiteye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor? Gündem
MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor?
RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti Gündem
RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti
69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti Spor
69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti