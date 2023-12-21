Enkaz altındaki çocuklarını elinde bisküviyle bekleyen baba hayatını kaybetti

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6''lık depremle yasa boğulmuştu. Kahramanmaraş'taki depremden 10 il etkilenmişti.

Depremlerin en şiddetli vurduğu illerden Hatay’da enkaz altındaki çocuklarını elindeki bisküviyle bekleyerek akıllara kazınan ve feryadı yürek burkan 61 yaşındaki Şerif Ölmez 19 Aralık’ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in ölüm nedeninin kanser olduğu da iddia edildi.

Ölmez depremde kaybettiği eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez’in (3) mezarlarının ortasına defnedildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUKLARINA BİSKÜVİ VERMEK İÇİN CEBİNDE TAŞIDI

Ölmez, gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrendiği ailesini bekleyiş sırasında Show Haber'e konuşan acılı baba, cebinde çocuklarına vermek için taşıdığı bisküviyi göstererek gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyada da hızlıca yayılan görüntülerde, Ölmez’in "Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" ifadeleri herkesi ağlatmıştı.

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