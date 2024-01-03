Depresyon kimden geçer

Bilim insanları araştırdı ve kadınların depresyonu annelerinden genetik olarak aldıklarına dair bağlantılar buldu.

Çalışma Nöroloji Dergisi'nde yayımlandı. Depresyon ile beyin arasındaki ilişkinin anneden kızına geçebileceğine dair kanıtlar ortaya kondu.

35 sağlıklı aile bireylerinin beyin manyetik rezonansları inceleme altına alındı ve anneler ile kızları arasındaki corticolimbic sistemin birbirine çok benzediği ortaya çıktı.

Corticolimbic sistem duyguları ve ruh halini düzenlemekten sorumlu bölge. Sistem depresyon gibi bozukluklarda büyük rol oynayan hipokampus, anterior singulat korteks ve prefontral korteks gibi bölümleri içermekte. Yani kızlarının depresyon yaşaması tabii ki annenin suçu değildir. Çünkü depresyon çok sayıda faktörün de etkili olduğu karmaşık bir süreç.

Dr. Fumiko Hoeft konuyla ilgili şunları anlattı:

"Depresyonda birçok faktör etken olabilir. Anneden alınmayan genler, sosyal çevre ve hayat deneyimleri bunlardan sadece birkaçı. Bu araştırmanın, ruhsal bozuklukların nesillerden nesillere geçip geçmediğini tespit etmede küçük bir adım olmasını diliyoruz"