Depresyona girene söylenmeyecek sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Depresyona girene söylenmeyecek sözler
Siz siz olun depresyona giren dostunuz ya da arkadaşınıza bu üç cümleyi kurmayın. İşte o sözler...

Depresyon ruhsal hastalık durumu. Dikkat çekici özelliği çökkün ruh hali ve zevk almada azalma olarak karşımıza çıkıyor. Depresyona giren insan kendini karamsar, ümitsiz ve umutsuz hissediyor. Böyle durumlarda olan bir yakınınızı gördüğünüzde elbette üzülüyor ve kendisine destek vermek istiyorsunuz. Ancak bunun bazı kuralları var. Yakın çevrenizde böyle bir depresyona giren dost arkadaş ya da yakınınız varsa bu sözlerle kendisine asla yaklaşmayın geri tepebilir.

NEDEN BÖYLE YAPTIN?

Her insanın kişilik yapısı da farklı olur. Her insan her olayda farklı tepki gösterir. Bu nedenle depresyona giren kişiyi asla sorgulamayın. Başkalarıyla karşılaştırmayın...

KAFANA TAKMA

Yardımcı olmak isterken, daha çok üzülmesine neden olabilirsiniz. Kafana takma sözü depresyona giren insanda ciddiye almadığınız anlamını taşır...

ÜZÜLME GEÇER

Depresyon uzun sürerse beyni de rahatsız etmeye başlıyor. Yani bu ciddi bir tehlikenin başlangıcı olabilir. Bu nedenle depresyon kendiliğinden geçmez. Dolayısıyla Üzülme geçer cümlesi depresyona giren kişi de ciddi hasar verebilir. En iyisi depresyona giren yakınınızı uygun biçimde ikna edip doktora götürmelisiniz...

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