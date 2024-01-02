İşte şekerin 20 zararı

Şekerin zararlı olduğu bilimsel olarak yıllar önce kanıtlandı. Peki, çok az bilinen zararları neler? İşte, şekerin 20 zararı...



Şekeri milyonlarca insan zararlı olduğunu bile bile tüketiyor. Ancak bedenlerine verdikleri zararı görmezlikten geliyolar. Çünkü şeker yedikçe yeme isteği uyandıran bir ürün. Fakat böyle olunca zararları daha da artarak birçok hastalığa neden oluyor. İşte şekerin az bilinen 20 zararı ve ortaya çıkardığı hastalıklar:

1. Kilo alma, şişmanlık ve obeziteye neden oluyor.

2. Miyop hastalığına (uzağı görememe) neden oluyor.

3. Dokuların esnekliğini ve işlevini bozuyor.

4. Diş ve diş eti hastalıklarına neden oluyor.

5. Vücudun mineral dengesini bozuyor.

6. Krom ve bakır eksikliğine neden oluyor.

7. Krom ve bakır eksikliğine neden oluyor.

8. Bağımlılık yapıyor.

9. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

10. Vücutta serbest oksijen radikallerin artmasına ve oksidatif strese neden oluyor.

11. Depresyona neden oluyor.

12. Baş ağrısı ve migrene neden oluyor.

13. Şeker ve tatlı alımı azaltıldığında duygusal kararlılık artıyor.

14. Bacaklarda varise neden oluyor.

15. Gözlerde katarakta neden oluyor.

16. Çocuklarda uyuşukluğa ve aktivite azalmasına neden oluyor.

17. Çocuklarda egzamaya neden oluyor.

18. Diyabete (şeker hastalığına) neden oluyor.

19. Kalp, damar ve felç hastalıklarına neden oluyor.