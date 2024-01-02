Duygular ve depresyonla ilgili yeni gelişmeyi uzmanı açıkladı

Kaynak: DHA
Duygular ve depresyonla ilgili yeni gelişmeyi uzmanı açıkladı
Uzman, duygularını doğru şekilde ifade etmeyen kişilerin depresyon riski taşıdığını söyledi.

Evlilik ve İlişki Koçu Tülay Erciyas Kaya, duygularını paylaşmayan insanların yaşadıkları duygu durumunun depresyona neden olabileceğini vurguladı.

“Duygu akışı iyi yönetilemezse, depresyon kaçınılmaz olur. Depresyon yaşayan kişilerde, sosyal izolasyon, kilo değişimi, uyku bozuklukları, yorgunluk, kendini değersiz görme, suçluluk hissi, konsantrasyon zorluğu, kararsızlık, intihar düşüncesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir.” Diyen Kaya, “Dengeli ve düzenli bir yaşam sürmeyen kişilerde hormon dengesi bozulur, erken yaşlanma görülebilir" dedi.

Son yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 62'si stresin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bununla birlikte yüzde 71'i fiziksel sağlığını, yüzde 58'i ise zihinsel sağlığını daha çok önemsediğini ifade etti.

Evlilik ve İlişki Koçu Tülay Erciyas Kaya, fiziksel hastalıklar gibi ruhsal bozuklukların da sağlık sorunu olduğunu ve günlük yaşam kalitesini düşürdüğünü hatırlattı.

Kaya, “İnsanlar çoğu zaman başkalarını mutlu etmek için kendilerini feda edebiliyor. Fakat duygu ve düşüncelerini saklamak, depresyona davetiye çıkarabiliyor" şeklinde konuştu.

“DUYGULARI GİZLEMEK, YALAN SÖYLEMEKTİR”

Evlilik ve İlişki Koçu Tülay Erciyas Kaya, duyguları dile getirmenin, ilişkilerde sınırları çizerek daha sağlıklı bir iletişim kurmaya yardımcı olduğunu söyledi.

"Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Kişiler bazen duygularını korktukları veya endişelendikleri için gizleyebiliyor. Oysa, duyguları uygun bir şekilde karşı tarafa aktarmak önemlidir. Duyguları gizlemek yalan söylemek demektir. Bu da hem ilişkileri hem de kişinin kendi ruh sağlığını zamanla daha çok bozabiliyor.” Diyen Kaya, “Önemli olan sorunları fark edip, çözüp hayata rahatlamış olarak devam etmektir” dedi.

“HAYIR DEMEYİ BİLMEK, BEKLENTİYİ DÜŞÜRÜR”

Kaya, her isteğe veya soruya evet demenin, aslında fırsatları kaçırmak anlamına gelebileceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bireyler bazen kaybetmekten veya kazanmaktan korktukları için hayır demekten kaçınıyor. Eş, arkadaş, aile, çocuk ne olursa olsun, kişi hayır demesi gerektiğini hissettiği bir konuda bunu yapabilmeli. Hayır demek, o an enerji kaybı yaşatabilir. Ancak, bu durum sonrasında kişiyi hem ruhsal hem de bedensel olarak rahatlatır. Hayır demeyi bilmek, beklentileri de makul seviyede tutmaya yarar.”

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