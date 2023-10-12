Depresyonda olabilirsiniz. Sürekli bu besinleri yiyorsanız dikkat

İç hastalıkları uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, vücutta iyot eksikliği durumunda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinleri sıralayarak önemli uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Depresyonda olabilirsiniz. Sürekli bu besinleri yiyorsanız dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

İyot eksikliğinin belirtilerine de değinen uzman, vücutta bu mineralin eksikliğinin nasıl anlaşılacağı konusunda da bilgi verdi.

İyot eksikliği ve sağlık sorunları: İyot, tiroid hormonlarının üretimi, beyin gelişimi ve enerji metabolizmasının hızı gibi hayati işlevler için gereklidir.

Vücutta yeterli iyot bulunmaması, tiroid bezinin büyümesi, metabolizma problemleri, zihinsel sorunlar ve büyüme geriliği gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

İYOT EKSİKLİĞİ OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BESİNLER

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, iyot eksikliği olan bireylerin deniz ürünleri, ızgara tuz, soğan, sarımsak, brokoli, lahana ve karnabahar gibi besinleri tüketmemelerini önerdi. Bu besinler iyot seviyelerini olumsuz etkileyebilir.

İyot eksikliğini gidermek için öneriler:

Dr. Özok, iyot eksikliğini gidermek için günlük 150 mcg iyot alımının sağlanması gerektiğini belirtti. Hamile ve emziren kadınlar için bu miktar daha yüksektir. İyotlu tuzun doğru muhafaza edilmesi ve yemekler piştikten sonra ya da sofrada tuz eklenmesi de önemlidir. Ayrıca deniz yosunları, morina balığı, ton balığı, karides, süt, yoğurt, peynir ve yumurta gibi iyot bakımından zengin besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

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