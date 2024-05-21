Konyaspor Galatasaray'ı hedef aldı

Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Ali Çamdalı ligde kalmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Çamdalı, "Ligde kalmak için Galatasaray maçına odaklandık ve bu maçtan gerekli puanları alarak ligde kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma şansını son maça taşıyan Konyaspor'da Çamdalı, Galatasaray ile yapacakları maçın önemini vurguladı ve "Galatasaray maçından alacağımız iyi bir sonuçla ligde kalmayı garantilemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Çamdalı, maçın tam kadro tamamlanmasının avantaj sağlayacağını belirterek, "Galatasaray maçı bizim için hayati.

Aynı ciddiyetle hazırlandığımız bu maçtan istediğimiz sonucu alarak ligde kalmayı ve yeni sezona hazırlanmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.