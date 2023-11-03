Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.
Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanacak.
İşte mücadelelerin programı;
3 Kasım Cuma;
Galatasaray-Kasımpaşa: Sedat Kaya
4 Kasım Cumartesi;
Samsunspor-Hatayspor: Volkan Aliakar
Fenerbahçe-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız / Fatih Saboviç
5 Kasım Pazar;
Sivasspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
Başakşehir: MKE Ankaragücü: Abdullah Şaşkın
Konyaspor-Fatih Karagümrük: Recep Çınar
Antalyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
6 Kasım Pazartesi;
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız