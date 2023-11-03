Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazacaklar. İşte program...

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.

Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanacak.

İşte mücadelelerin programı;

3 Kasım Cuma;

Galatasaray-Kasımpaşa: Sedat Kaya

4 Kasım Cumartesi;

Samsunspor-Hatayspor: Volkan Aliakar

Fenerbahçe-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız / Fatih Saboviç

5 Kasım Pazar;

Sivasspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker

Başakşehir: MKE Ankaragücü: Abdullah Şaşkın

Konyaspor-Fatih Karagümrük: Recep Çınar

Antalyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

6 Kasım Pazartesi;

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız

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