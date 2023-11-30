Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçları ile devam ediyor. Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazacaklar. İşte maçların programı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 14. hafta yarın başlıyor.

Toplam 9 karşılaşma, Yeniçağ yazarları tarafından değerlendirilecek.

Maçlar biter bitmez okuyucular ile buluşacak.

İşte program;

YARIN:

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Volkan Aliakar

CUMARTESİ:

Alanyaspor-Konyaspor: Recep Çınar

Çaykur Rizespor-Başakşehir: Turgay Beşyıldız

Adana Demirspor-Samsunspor: Mirza Şeker

Pendikspor-Galatasaray: Sedat Kaya

PAZAR:

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Volkan Aliakar

Trabzonspor-Kayserispor: Turgay Beşyıldız

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

PAZARTESİ:

Fenerbahçe-Sivasspor: Fatih Saboviç

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