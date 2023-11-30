Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 14. hafta yarın başlıyor.
Toplam 9 karşılaşma, Yeniçağ yazarları tarafından değerlendirilecek.
Maçlar biter bitmez okuyucular ile buluşacak.
İşte program;
YARIN:
Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Volkan Aliakar
CUMARTESİ:
Alanyaspor-Konyaspor: Recep Çınar
Çaykur Rizespor-Başakşehir: Turgay Beşyıldız
Adana Demirspor-Samsunspor: Mirza Şeker
Pendikspor-Galatasaray: Sedat Kaya
PAZAR:
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
Trabzonspor-Kayserispor: Turgay Beşyıldız
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
PAZARTESİ:
Fenerbahçe-Sivasspor: Fatih Saboviç
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