Derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada 34. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.
İŞTE PROGRAM
26 Nisan Cuma günü:
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi günü
16:00 Kasımpaşa - Samsunspor
16:00 Sivasspor - Konyaspor
19:00 Hatayspor - Başakşehir
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar günü:
16:00 Pendikspor - Kayserispor
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor
19:00 Rizespor - Ankaragücü
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
29 Nisan Pazartesi günü:
20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
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