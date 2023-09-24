Derbiye holigan engeli. Ajax Feyenord maçı tatil edildi

Konuk ekip Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başladı.

Hakem tarafından 2 kez durdurulan oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Maç öncesinde 5 maçı bulunan Feyenoord'un 11, 4 maçı bulunan Ajax'ın ise 5 puanı bulunuyordu.

OLAYLAR STAT DIŞINA TAŞTI

Ajax taraftarları Feyenoord maçındaki 3-0'lık skora öfkeli.