Erden Timur 'siyasete girmek istemiyorum' dedi. Dursun Özbek ile yaşananları açıkladı

Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sandık başına gidecek olan Galatasaray’da Dursun Özbek’in listesine girmemesi ile taraftarı şok eden Erden Timur Florya projesini anlattı.

Söz konusu projede Dursun Özbek ile farklı düşündüklerini belirten Erden Timur şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray siyasetinin içinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum"

“SİYASETİN İÇİNDE OLACAK”

“Kendi paramızla buradaki kalan kısmı satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Bu da rakamlarla değerlendiriyor. Bunlar güncel rakamlar. Şu an ne desem bu siyasetin içinde olacak. Bu bir yöntem. Şu anda tartışılan o. İki farklı yöntem var. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını kendin yapar ve daha fazla kar edersin. Diğer türlü yaptığında daha rahat bir operasyon olur. Daha az kar edersin. Benim şahsi görüşüm, kendimiz yapmak üzere, baştan beri öyle ifade ediyorduk”

“FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız”

“SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Dursun Başkan'la farklı fikirlerimiz olabilir. Kırıldığımız farklı noktalar olabilir. Ama peşkeş kelimesini kendisine yakıştıramayız. Farklı bir yöntem seçti diye bu kelimeyi doğru bulmuyorum. Söz konusu değil”

“BİZE YETMEYECEK”

“Başta Okan hocamızın, Dursun başkanımızın, yönetimimizin ve aslan futbolcularımız sayesinde başarılarla kombine bulmakta sıkıntısı oluyor. Nasıl yapılır bilmiyorum ama bu stadyum kapasitesi bize yetmeyecek o net”