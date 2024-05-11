Sakaryaspor Süper Lig aşkına. Marmara derbisinde flaş sonuç

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Sakaryaspor Süper Lig aşkına. Marmara derbisinde flaş sonuç
Kocaelispor ile Sakaryaspor'un kapışması nefes kesti. Kazanan Sakaryaspor play off finaline yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Kocaelispor sahasında Sakaryaspor'u, Marmara derbisinde konuk etti.

Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanan taraf Sakaryaspor oldu. Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Sakaryaspor, sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak direkt olarak play-off finaline yükseldi.

55 puanda kalan Kocaelispor ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off yarı finalinde 5'inci sıradaki Çorum FK ile eşleşti.

Playoff eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Bodrumspor - Boluspor, Çorum - Kocaelispor.

Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri playoff yarı finaline yükselecek. İlk maçı daha düşük sırada bitiren takımın sahasında oynanacak şekilde iki maçlı playoff yarı finali oynanacak.

Playoff yarı finalini kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde kazanacak. tarafsız sahada oynanacak tek maç sonunda Süper Lig finaline yükselen 3. takım belli olacak.

Kocaelispor - Sakaryaspor: 0-2
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan (Dk. 64 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Vukovic (Dk. 60 Kharaishvili), Candeias, Amaral (Dk. 82 Mehmet Yılmaz), Beridze (Dk. 60 Şeydayev), Skhirtladze (Dk. 82 Cem Ekinci)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Muhammet Ertürk), Hasan Kılıç (Dk. 90+6 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Akpınar (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Del Valle, Ndlovu (Dk. 90 Koray Kılınç)
GOLLER: Dk. 50 Del Valle, Dk.88 Ndlovu (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Cihat Çelik, Atila Turan, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Sakaryaspor)

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