Dere yükseldi, tarlada mahsur kaldılar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gittikleri tarlada yağış sonrası mahsur kalan 5 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dere yükseldi, tarlada mahsur kaldılar

(İHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te sarı kodla yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi yağış sonrası derenin taşması ve yaya köprüsünün yıkılması sonucu mahsur kaldı.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova isimli vatandaşlar itfaiye aracının sepetli merdiveni ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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