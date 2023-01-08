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5 metre yükseklikten dereye düşen köpek kurtarıldı

Artvin’de bir köpek, 5 metre yükseklikten dereye düştü. dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, 2 bacağının kırık olduğu tespit edildi. 

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:56
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Dereye düşen köpek kurtarıldı

5 metre yükseklikten dereye düşen köpek kurtarıldı
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Artvin’in Hopa ilçesinde dereye düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bacağı kırık olan köpek tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çavuşlu köyünde yoldan geçen vatandaşlar dereye düşen ve çıkamayan köpeği görünce hemen Hopa Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede belirlenen adrese gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımıyla dereye inerek köpeği yakalamaya çalıştı. 
Korkmuş halde suyun kenarında yardım bekleyen köpek, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla köpek bulunduğu yerden ip yardımıyla 5 metrelik yüksekten çıkartıldı. Bitap düşen köpeğin 2 bacağı kırık olduğu tespit edilirken, tedavi edilmek üzere Hopa Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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