Deri hastalıklarına iyi geliyor. Romatizma ağrılarına birebir. İşte şifa saçan o ot

Cemile Balcı
Deri hastalıklarına iyi geliyor. Romatizma ağrılarına birebir. İşte şifa saçan o ot
Deri hastalıklarına çare olan ve romatizma ağrılarına birebir iyi gelen sofur otu dikkat çekti.

İnsanların doğal besinleri keşfetme süreci sürüyor. Bunları birisi olan sofur otu dikkatlerden kaçmadı.

Sofur otu, doğanın bize sunduğu sağlıklı bitkilerden biridir. Patlıcangillerden olan bu bitki, ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişir.

Boyu 1-2 metre civarındadır ve kötü bir kokusu vardır. Mor renkli çiçekleri, Haziran-Eylül aylarında açar.

Bu bitkinin gövdesi sarımsıdır. Meyveleri ise kırmızımsı-sarı renktedir. Dallarında dulcamarin adlı bir madde bulunur. Meyveleri de solanın ve solasein içerir.

Sofur otunun sağlığa pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...

Özellikle deri hastalıkları ve romatizma gibi rahatsızlıklarda etkilidir.

Kanı temizler, ağrıları dindirir, hafif bir uyuşturucu etkisi yapar.

Ayrıca cinsel isteği azaltır ve vücuttaki salgıları düzenler.

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