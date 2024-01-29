Deri hastalıklarına iyi geliyor. Romatizma ağrılarına birebir. İşte şifa saçan o ot

İnsanların doğal besinleri keşfetme süreci sürüyor. Bunları birisi olan sofur otu dikkatlerden kaçmadı.

Sofur otu, doğanın bize sunduğu sağlıklı bitkilerden biridir. Patlıcangillerden olan bu bitki, ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişir.

Boyu 1-2 metre civarındadır ve kötü bir kokusu vardır. Mor renkli çiçekleri, Haziran-Eylül aylarında açar.

Bu bitkinin gövdesi sarımsıdır. Meyveleri ise kırmızımsı-sarı renktedir. Dallarında dulcamarin adlı bir madde bulunur. Meyveleri de solanın ve solasein içerir.

Sofur otunun sağlığa pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...

Özellikle deri hastalıkları ve romatizma gibi rahatsızlıklarda etkilidir.

Kanı temizler, ağrıları dindirir, hafif bir uyuşturucu etkisi yapar.

Ayrıca cinsel isteği azaltır ve vücuttaki salgıları düzenler.