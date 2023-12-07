Deri hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

Deri hastalıklarına şifa olan laden otu dikkat çekti. Laden otuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Deri hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan laden otunun faydaları dikkat çekti.

İşte laden otuyla ilgili tüm detaylar...

LADEN OTU NEDİR?

Laden otu, Asteraceae familyasından bir bitkidir. Türkiye'de Anadolu ladeni olarak da bilinir.

Çiçekleri sarı, yaprakları tüylü ve kokuludur. Bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri tıbbi amaçlarla kullanılır.

LADEN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Laden otu, pişikleri geçirmek için kullanılan bir bitkidir. Özellikle çocuklarda sık görülen pişikler için etkilidir. Laden otu, cildi yumuşatır, tahrişi azaltır ve enfeksiyonu önler.

-Laden otu, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu egzama gibi deri hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Laden otu, derideki iltihabı ve alerjiyi giderir, cildi iyileştirir ve yatıştırır.

-Laden otu, cinsel uzuvlar, ağız içi, yutak, mide-bağırsak, deri ve tırnak mantarlarını geçirmeye yardımcı olan bir bitkidir. Laden otu, mantarların üremesini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu temizler.

NASIL KULLANILIR?

Laden otunu kullanmanın birçok yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanı, laden otu çayı yapmaktır.

Laden otu çayı yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Bir kahve kaşığı ince kıyılmış laden otunu bir demliğe koyun.

- Üzerine 300-400 ml kaynar su dökün.

- 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

- Elde ettiğiniz çayı süzün ve ılık olarak için.

Laden otu çayı, yaraların üzerine kompres yapmak için de kullanılabilir. Bunun için, çayı bir pamuk veya gazlı bezle emdirin ve yaralı bölgeye uygulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Laden otunun bir diğer kullanım şekli de, laden otu yağıdır. Laden otu yağı, laden otunun yaprakları ve çiçeklerinin zeytinyağı içinde bekletilmesiyle elde edilir. Laden otu yağı, cilde masaj yaparak veya banyo suyuna ekleyerek kullanılabilir.

Laden otunu kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta, bitkinin uyutmama etkisidir. Laden otu, sinir sistemini uyarır ve uykusuzluğa neden olabilir. Bu yüzden, laden otunu akşam saatlerinde kullanmaktan kaçınmalısınız.

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