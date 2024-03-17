Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden skandal paylaşım. Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda, yaptıkları BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle, Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencileri, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, başarılarını kutlamak için makamında ağırladı.

Öğrencilerin yaptığı ziyaret sonrasında, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kız öğrencilerin yüzlerinin buzlandığı görüldü. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken, fotoğrafa tepki yağdı.

Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine, paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı fakat konu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden hiçbir açıklama yapılmadı.