Karabük üniversitesinde okuyan öğrencilerin yayınladığı video gündem oldu. ‘Kimseye vermem benim o’

Kaynak: Haber Merkezi
Karabük üniversitesinde okuyan öğrencilerin yayınladığı video gündem oldu. ‘Kimseye vermem benim o’
Karabük Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilerle yerli öğrenciler arasından cinsel birliktelik skandalının ortaya çıkmasından sonra, bir öğrencinin yabancı uyruklu sevgilisiyle paylaştığı video gündem oldu.

Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrencilerin ‘itirafları’ gündeme bomba gibi düşerken, kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ortaya çıktı.

Karabük Üniversitesi'nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin ise yaklaşık 6 binini Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturuyor.

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Instagram’da yayın yapan Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası’ndaki öğrencilerin ‘son itirafları’ sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İddiaya göre Karabük’te eğitim gören Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastalık kaptı.

Cinsel birliktelik yaşan Türk öğrenciler HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gitti.

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“KİMSEYE VERMEM BENİM O…”

Skandalların gün yüzüne çıkmasından sonra, Karabük Üniversitesi’nde okuyan Türk bir öğrenci, yabancı uyruklu erkek arkadaşıyla bir çektiği bir video yayınladı.

Türk öğrencinin, videoda kullandığı şarkının “Kimseye vermem benim o” sözlerini içermesi dikkat çekti.

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