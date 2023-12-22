Dervişin fikri ne ise zikri de odur atasözünün anlamı nedir?

Dervişin fikri ne ise zikri de odur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişiye bir fikir sorulduğunda kişi soruya yaşam tarzı, ekonomik durumu, yaptığı iş, çevresindeki kişiler gibi faktörlerin etkisiyle cevap verir.

Bir tekstil çalışanının profesör gibi, profesörün tekstil işçisi gibi cevap vermesi mümkün değildir.

Herkes farklı yaşam koşulları içerisinde, karakterini biçimlendirebilir. Dolayısıyla bir kişinin yaşam koşulları ve öğretileri dışında fikir sunması beklenemez.

DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE ODUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Anadoludaki medeniyetin gözünü seveyim yurt dışına gidince neye uğradığımı şaşırdım. İnsanlar o kadar pis ki, dervişin fikri neyse zikri de odur döner dönmez sokağın asfaltını öptüm.