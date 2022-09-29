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Derya Baykal kış hazırlığına Ayvalık’ta başladı

Oyuncu ve sunucu Derya Baykal kış hazırlığına başladı. Ayvalık’taki evinin bahçesindeki zeytinleri toplayan Baykal, bu anları sosyal medyada paylaşarak tecrübelerini takipçilerine anlattı. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:04
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Derya Baykal’ın kış hazırlığı 

Derya Baykal kış hazırlığına Ayvalık’ta başladı
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65 yaşındaki oyuncu ve sunucu Derya Baykal, kış için hazırlıklara Ayvalık’ta başladı. Sonbaharın gelmesiyle soluğu Ayvalık'taki evinde alan Baykal, ilk önce bahçedeki zeytinleri topladı. 

Tecrübelerini sevenleriyle paylaşan Baykal, sonbaharın gelmesiyle erzak hazırlamaya başladı. Ayvalık'taki evine giden Baykal, vakit kaybetmeden işe koyuldu ve zeytinleri topladı. Bu anı takipçileriyle de paylaşan ünlü isim, zeytin ağacı önünde verdiği poza; "Benim dinlenme anlayışım, iş yaparak" notunu düştü.

Yapılan işlemleri tek tek anlatan Baykal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Rüzgâr zeytinleri yere dökmüş birini bile ziyan etmeyi düşünmüyorum. Yere düşen zeytin olmazmış, onları süs yaparız artık. Bir bilgiye göre de yere düşen zeytin kurtlu zeytinmiş…


 

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