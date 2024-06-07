Destici Özel ile İmamoğlu’ndan gelen teklifi açıkladı teşekkür etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Destici Özel ile İmamoğlu’ndan gelen teklifi açıkladı teşekkür etti

BBP lideri Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı görüşmeyi anlattı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı dolayısıyla Sarıyer Yeniköy'deki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

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Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, Çiller'e hem taziyede bulunduklarını hem de ülkenin öne çıkan gündem maddelerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

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“AKŞENER İLE ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ BÜYÜK BİR KAZANÇTIR”

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası esti ve esmeye devam ediyor. Genel başkanlar birbiriyle görüşüyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel başta olmak üzere Cumhurbaşkanımızla görüşmeler, makama saygı duyacağı açıklamaları, tüm bunları ülkemiz, milletimiz adına büyük bir kazanç olarak görüyorum."

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“ÖZEL İLE İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİK”

Belediyeler Birliği seçimlerinin yapıldığını anımsatan Destici, kendilerine de teklif geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı blok içerisinde yer almamızı, encümen olarak, Sivas Belediye Başkanımızı ya da önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini, diğer kurullarda da görev verebileceklerini ifade ettiler. Ama biz kendilerine teşekkür ettik. Biz Cumhur İttifakı'ndayız. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var, biz o listedeyiz. İkincisi, biz DEM Parti'nin olduğu hiçbir listede olmayacağımızı kendilerine ifade ettik. Hem Özgür Özel bey hem de Ekrem Bey aradı. Böyle bir nezaket gösterdiler, biz de kendilerine teşekkür ettik.''

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