Yurt dışına kaçtı denilen Olcay Kılavuz nereden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışına kaçtı denilen Olcay Kılavuz nereden çıktı

Sinan Ateş cinayetinde adı sık sık geçen Olcay Kılavuz’un yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kılavuz sessizliğini bozdu.

Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ismi sık sık geçen MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

GAZETECİLERE KONUŞMAMIŞTI

Olcay Kılavuz kendisine konuyla ilgili soru sormak isteyen gazetecilere de nerede olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

“ZİYARETİNİZ ONUR VE GÜÇ VERDİ”

Dün ise X platformunda Avukat Hasan Kumkale tarafından dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.

Kumkale, yurt dışına kaçtığı iddia edilen MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’la fotoğraf paylaşarak, “Ziyaretiniz ve sohbetiniz ile onur ve güç verdiniz” notunu düştü.

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KILAVUZ ANKARA’DA MI?

Fotoğraftaki bir başka detay ise konum olarak “Ankara Çankaya” ibaresi yer aldı.

Kılavuz, Avukat Hasan Kumkale’nin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabında da paylaştı.

MHP VE BAHÇELİ HAKKINDA 3 HAFTADIR SESSİZ

Kılavuz, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk ve son konuşmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

Kılavuz’un MHP TBMM Danışmanlığı görevinden aldıktan sonra da sosyal medya hesaplarından partisi ve Devlet Bahçeli’yle ilgili paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

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