İYİ Parti’de Meral Akşener krizi! Genel Sekreter Uğur Poyraz’dan çok sert açıklama

Düzenleme: Kaynak: Politikyol
İYİ Parti’de Meral Akşener krizi! Genel Sekreter Uğur Poyraz’dan çok sert açıklama

Meral Akşener’in, Erdoğan’la Saray’da yaptığı görüşme İYİ Parti’de kriz yarattı. Koray Aydın ve Tolga Akalın görüşmenin içeriğini “açıkla” çağrısında bulunurken, partinin Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan da sert bir açıklama geldi.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürüyor.

Akşener’in genel başkanlığı sonrasında yaptığı ilk siyasi görüşmesinin Erdoğan ile olması ve görüşmenin içeriğine dair hala bir açıklama yapılmamış görüşmenin tartışılan bir başka boyutuydu.

Görüşmeye dair İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da öğlen saatlerinde PolitikYol’a yaptığı değerlendirmede, Erdoğan-Akşener görüşmesinin İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuş olmasına işaret etti.

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İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ BASINDAN ÖĞRENDİ

Bu ayrıntıyı “bu da demek oluyor ki taraflarca bu görüşmenin kamuoyu tarafından bilinmesi istenmiştir” şeklinde değerlendiren Poyraz, İYİ Parti’nin de görüşmeyi basından öğrenmiş olduğunu aktardı.

DETAYLARI AÇIKLANMALI

“Kimin talep ettiği, ne görüşüldüğü, yani amacının sonucunun ne olduğunun açıklanması gerekmektedir” diyen Poyraz, “Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır” dedi.

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ŞAŞKINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Poyraz, görüşmeyi “İYİ Partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’dur. Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın içeriği hala belli olmayan bu görüşmeden bilgisi olmadığı gibi duyan her partilimiz için de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etmek isterim” sözleriyle değerlendirdi.

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