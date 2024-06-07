Meral Akşener’in sır küpü sır görüşmeyi ilk kez anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener’in sır küpü sır görüşmeyi ilk kez anlattı

İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in uzun yıllar Özel Kalemi olarak görev yapan Esma Bekar, Erdoğan ile Saray’da yapılan görüşmenin perde arkasını ilk kez anlattı.

İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la Saray’da baş başa görüşme gerçekleştirmesi büyük tartışmalara yol açtı.

Akşener’in yanından hiç ayırmadığı Özel Kalemi Esma Bekar sır görüşmeyle ilgili Gazeteci Şaban Sevinç’e konuştu.

Sevinç’in aktardığı bilgiler şöyle:

“BÖYLE BİR GÖRÜŞME İYİ OLUR”

Akşener- Erdoğan görüşmesi bazı aracılar tarafından “böyle bir görüşme iyi olur” denilerek “gündemsiz” olarak ayarlandı.

35 dakika süren görüşmede “ne oldu, nasıl oldu, bundan sonra neler olur” çerçevesinde sohbet edildi.

“AKŞENER VE OĞLUNUN HALİ VAKTİ YERİNDE”

Akşener’in oğlu için ya da kendisi için herhangi bir talebi olmadı, böyle bir konu konuşulmadı. Akşener ve oğlunun hali vakti yerinde hiçbir ihtiyaçları yok, bir arayışları yok.

“ANKARA’DA KİRADA OTURUYOR”

Akşener halen Ankara Bilkent Sitesinde kiralık bir dairede oturuyor. İstanbul Acıbadem’deki dairesinde kiracı var. Ancak önümüz aylarda kiracı çıkacak ve Akşener Acıbadem’deki bu evine yerleşecek.

Meral Hanım İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile zaman zaman görüşüyor.

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