Deutsche Bank 2024'ün en cazip yatırımını açıkladı. Boşuna ‘Yabancıdan al haberi’ dememişler

Deutsche Bank 2024 yılının en cazip yatırımını açıkladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya “Boşuna ‘Yabancıdan al haberi’ dememişler” yatırımı yapıldı.

Deutsche Bank 2024'ün en cazip yatırımını açıkladı. Boşuna ‘Yabancıdan al haberi’ dememişler

Deutche Bank analistlerine göre lira cinsi tahviller 2024'ün en iyi yatırımı olabilir.

Christian Wietoska öncülüğündeki analistler "Yapısal olarak boğa tutumuna dönmek için hâlâ birkaç ay daha var. TL tahvillerde 200-400 baz puanlık daha fiyatlama aralığı olacaktır. Bundan sonra ise bu tahviller yapısal perspektif dolayısıyla değer sunacaktır" ifadesini kullandı.

Deutsche Bank, son yıllarda para politikasına müdahale gibi nedenlerle milyarlarca TL'lik çıkış olduğu varlık sınıfında dönüş bekleyen diğer kurumlara katıldı. Geçen ay da JPMorgan stratejistleri, 10 yıllık lira cinsi tahvillerin getirisi için adil değeri yüzde 35,7 civarında gördüklerini ve bu seviyeye ulaşana kadar "beklemede kalacaklarını" açıklamıştı.

Geçen ay Merkez Bankası 5. toplantıda da faiz artırarak politika faizini yüzde 35'e yükseltirken bankaların devlet tahvili alma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Deutsche analistleri enflasyonist baskılar, yüksek hacimi tahvil ihraçları ve en az 500 baz puanlık daha faiz artışının yıl sonuna dek tahvillerde daha fazla değer kaybına yol açacağını belirtti.

Analistler ayrıca "Yüksek enflasyon TL'de nominal değer kaybının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor ancak gelecek sene ve sonrasında bu değer kaybının daha kademeli olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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