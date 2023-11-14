ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de tüketici enflasyonu ekimde yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0 oldu. ABD TÜFE beklentilerin bir miktar altında geldi.

ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) rakamları açıklandı. Ekimde aylık enflasyon yüzde 0, yıllık enflasyon yüzde 3,2 oldu.

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ABD’de çekirdek TÜFE artışı ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4 oldu. ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 olması bekleniyordu.

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TÜFE VERİLERİ FED’İN KARARINI BELİRLEYECEK

ABD'de tüketici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon eylülde ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

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ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

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Ayrıntılar gelecek…

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