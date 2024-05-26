Yakında gidecek AVM kalmayacak. 9 dev AVM iflasın eşiğinde

Başka İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde bulunan 9 ünlü AVM batmamak için borçlarla boğuşuyor. Dükkanlar kiraları ödeyemezken vatandaşlar ise AVM'lere gidiyor ancak çoğu zaman bir şey almadan çıkıyor.

Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da bulunduğu 9 dev AVM için konkordato talebi yapıldı. İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin birçok şehrinde içlerinde binlerce dükkan çalıştıran Forum AVM'lerde gergin süreç başladı.

Ünlü AVM'ler milyonlarca dolarlık borç açıklarken Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da aralarında bulunduğu alışveriş merkezlerine bir yıllık kesin mühlet kararı çıktığı açıklandı. Bu süre içinde borçlarını ödeyemeyen AVM'ler ise iflas açıklayacak.

FORUM AVM'LERİN DURUŞMASI TAMAMLANDI

Dünyanın dört bir yanında artış gösteren tüketim kültürü Türkiye'nin birçok şehrinde de AVM'lere olan talebi artırdı. Büyük şehirlerde her yıl milyonlarca müşterinin ağırlandığı bu AVM'ler en gözde mekanlardan Biri haline dönüşüyor. Bu kadar yoğun alışveriş yapılmasına rağmen AVM'lerden gelen iflas açıklamaları da herkese şaşkına çeviriyor. Artan maliyetler nedeniyle geçtiğimiz aylarda mali dar boğaza giren Forum AVM'lerine ilişkin beklenen duruşma tamamlandı.

İstanbul'da En çok ziyaret edilen AVM'ler arasında yer alan Forum İstanbul ve Marmara Forum'un içlerinde yer aldığı 9 dev AVM için bir yıllık kesin mühlet kararı verildiği duyuruldu.

FORM AVM'LERİNİN 9'U DA BORÇ İÇİNDE

Yaklaşık 600 milyon Euro borcu olduğu belirtilen AVM'lerin geçtiğimiz aylarda konkordata talep ettiği biliniyordu. Ancak davalar oldukça çetin geçti. Şirketlerin büyük çoğunluğu borçlarını düzenli ödese de banka avukatları mahkemede Forum AVM'lerin söz konusu krizden çıkmak için uygun bir yapıda olmadıkları vurgulandı.

Mahkeme heyeti konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapora istinaden forum AVM'lerin konkordato talebini haklı buldu ve bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Böylece AVM'lerin varlıklarına bu süre içinde bankaların haciz getirmesi engellendi.

BANKALAR DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Alacaklı durumda olan 4 bankanın avukatları ise kesin mühlet kararına tepki gösterdi. Garanti Bankası'nın avukatı projenin başarılı olma şansının bulunmadığını söyleyerek kesin mühlet koşullarının oluşmadığını ve kira bedellerinin tahsil edilmesine yönelik ara karardan dönülmesi gerektiğini savundu. Davanın reddi talebinde bulunuldu.

ŞARTALAR SAĞLANMAZ İSE MAHKEME İFLAS AÇIKLAYACAK

AVM'lere tanınan 1 yıl içinde AVM grubunun mali darboğazdan çıkamaması halinde yani 600 milyon Euro üzerinde bulunan borcun kontrol altına alamaması ve alacaklılara taahhüt edilen ödemeleri yerine getirememesi halinde mahkemenin 9 AVM'ye birden için iflas kararı verebileceği vurgulandı.

KİRA GELİRLERİN TAMAMI BANKA BORCLARINA YATIRILIYOR

Dava dosyasında 600 milyon Euro'luk borcun tamamının bankaları olduğu vurgulandı. Dosyada AVM'lerin kira gelirlerinin tümünün 2'si yerli biri yabancı olmak üzere 3 bankadan alınan kredilere gittiği vurgulandı.

Forum AVM gurubu içinde, Aydın AVM, Denizli’de bulunan Forum Çamlık AVM, Erzurum'da bulunan Forum Erzurum AVM, Nevşehir’deki Forum Kapadokya AVM, Manisa’da bulunan Forum Magnesia, Ankara'da Gordion AVM ve İstanbul'da Forum İstanbul ve Marmara Forum bulunuyor.