Dev banka altın fiyatında olacakları açıkladı

ABD merkezli banka Citigroup bu yılda ortalama gümüş ve altın fiyatıyla ilgili tahminlerini duyurdu.

Dev banka altın fiyatında olacakları açıkladı

Dev banak Citigroup, altının yükselmesi için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirtti. Banka, ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

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Altının ons fiyatı 2.000 dolar civarında hareket ediyor. Gram altın 1.247 liradan, çeyrek altın 2.160 liradan, cumhuriyet altını ise 8.887 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Citigroup yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran banka, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Bankanın 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citigroup ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

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