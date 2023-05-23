Dev banka iflasın eşiğinde. Acı reçeteyi kabul etti

ABD'li Pacific Western Bankası (PacWest Bancorp), likiditeyi artırma planının bir parçası olarak 2,6 milyar dolarlık gayrimenkul inşaat kredisi portföyünü satmayı kabul etti.

Dev banka iflasın eşiğinde. Acı reçeteyi kabul etti

Yeniakit'in haberine göre, ABD'li Pacific Western Bankası için (PacWest Bancorp) yapılan açıklamada, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kredilerini Kennedy-Wilson Holding'e indirimli fiyattan satacağını bildirdi. Alıcı ayrıca gelecekteki yaklaşık 2,7 milyar dolarlık tüm finansman yükümlülüklerini üstlenecek.

Beverly Hills merkezli PacWest ayrıca, belirli onayları alması halinde Kennedy-Wilson'a altı kredi daha satacağını söyledi.

İşlemin bu yılın ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinin başlarında dilimler halinde kapanması bekleniyor. Krediler, ortalama yüzde 8,4 ile değişken faiz oranlarına sahip.

Silicon Valley Bank ve diğer birkaç bölgesel kredi kuruluşunun iflas etmesi, ABD'deki benzer firmaları tedirgin etti ve PacWest'in hisseleri müşteriler daha yüksek getirili alternatifler ararken emlak kredisi ve batan mevduatlar arasında 7 Mart'tan bu yana neredeyse yüzde 80 oranında düşmesine neden oldu.

PacWest, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğunu ve bu ayın başlarında mali durumunu desteklemek için varlıklarını satacağını duyurdu.

Bankanın hisseleri New York'ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,1'e varan bir artışla 6,08 dolara yükseldi.

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