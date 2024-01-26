Dev bankadan Türkiye için iddialı faiz tahmini

Goldman Sachs, faiz oranlarının yıl sonuna kadar 20 puan düşebileceğini tahmininde bulundu.

Goldman Sachs ekonomistlerinden Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan rapora göre, enflasyonun üçüncü çeyrekten itibaren hızlı bir şekilde gerilemesiyle, TCMB politika faizini yüzde 45'den yüzde 25'e düşüreceğini bildirdi.

Grafe ve Edizgil tarafından düzenlenen raporda" Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın erken olmayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Goldman'ın faiz indirimi beklentisi, TCMB'nin yüzde 36'lık enflasyon tahmininden daha iyimser bir enflasyon beklentisinin bulunduğu mesajını veriyor.