Dev dalgaların arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde helikopterle devam ediyor

27 Kasım tarihinde Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen fırtına denizde dev dalgalara sebep olmuş ve dalgalar kıyı kesimlerine odun parçalarını sürüklemişti. Odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Kayıp kadının arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi.