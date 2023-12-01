Dev dalgaların arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde helikopterle devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan yağışların ardından etkili olan dalgaların getirdiği odunları toplamak isteyen kadın dalgaların arasında kaybolmuştu. Kaybolan kadını arama çalışmaları halen devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Dev dalgaların arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde helikopterle devam ediyor

27 Kasım tarihinde Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen fırtına denizde dev dalgalara sebep olmuş ve dalgalar kıyı kesimlerine odun parçalarını sürüklemişti. Odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Kayıp kadının arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

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