Dev piton kadını canlı canlı yedi

Endonezya’da bir kadın, ormanda kauçuk toplarken bir piton tarafından yutuldu. Kadını aramaya gidenler karnı şiş bir piton buldu. Öldürülen yılanın karnından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dev piton kadını canlı canlı yedi

Yeniakit'in haberine göre, Jambi eyaletinde, ormana kauçuk toplamaya giden 56 yaşındaki Jarrah adlı kadın aniden ortadan kayboldu. Ailesi yaşlı kadından haber alamayınca ekiplere haber verdi.

Betara Jambi Emniyet Müdürü Herafa, kurbanın kocasının ve köylülerin bölgeyi aradığını ancak sadece sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulduğunu söyledi.

Ertesi gün, arama kurtarma ekipleri kocasının eşyalarını bulduğu bölgede tekrar bir arama çalışması başlattı. Bir arama görevlisi orta bölümü şişmiş dev yılanla karşılaştı.

Video, bir gönüllünün pitonun başını bir dalla aşağıda tutarken, diğerlerinin onu şişmiş alana vurmaya başladığını gösteriyor.

KARNINDAN ÇIKTI

Videonun rahatsız edici bir kısmı köylülerin pitonun karnını keserken ve yetkililerin kayıp büyükannenin yutulmuş cesedi olduğuna inandıkları şeyi ortaya çıkardığını gösteriyor.

ViralPress, yerel Terjun Gajah köyünün başkanı Anto'nun "Herkes şaşırdı. Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı." dedi.

Anto, "Piton Jahra'yı ısırmış ve sonra onu yutmadan önce etrafına sarmış olabilir" dedi.

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