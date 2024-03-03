Dev yılanın sırrı hala çözülemiyor

Çekilen bu fotoğraf 15 yıldır hala gizemini koruyor. Bilim insanları ne olduğunu anlayamaya çalışırken, herkes merakla gizemli olayın ne olduğunu merak ediyor.

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan fotoğraf, bilim dünyasını da şaşırttı. Peki bu fotoğrafı özel yapan şey ne idi?

DEV YILAN

Borneo’da kocaman yılan 2009 yılının 31 Ocak günü saat 5.30 civarında çekilen fotoğraflarda muazzam bir yılan görünüyor. Hatta Kuala Lumpur’un saygın gazetesi The New Straits Time ve İngiltere’nin Daily Mail gazetesi okurlarından resimlerle ilgili yorumlarını paylaşmalarını istedi.

Okurların çoğu fotoğrafların photoshop ile yapıldığını düşünürken, bazıları bunların gerçek olduğuna inandılar. Bazı gazete okuyucuları resimde suda sürüklenen bir odun parçası gördüklerini söylerken bir başkası “Odunların kanadı mı olur?” diye sordu. Bir diğeri de bu resmin bir hız teknesine ait olduğunu yazdı.

Dev yılan resmi ve gazete haberleri bölgedeki yerel halkın Nabau adlı boynuzlu dev yılan efsanesini yeniden canlandırdı.