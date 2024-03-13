Yerel seçimlere 18 gün kala 2 sürpriz sonuç! Muhalefete yakın 2 anket şirketi paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Yerel seçimlere 18 gün kala 2 sürpriz sonuç! Muhalefete yakın 2 anket şirketi paylaştı
Muhalefete yakınlığıyla bilinen MAK ile Gezici Araştırma Şirketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketlerden sürpriz sonuçlar çıktı. MAK’ın yaptığı ankette Cumhur İttifakı’nın Adayı Murat Kurum önde çıkarken, Gezici’nin anketinde ise CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun az bir farkla önde olduğu görüldü.

Yerel seçimlere 18 gün kala art arda anketler geliyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen iki kamuoyu araştırma şirketi MAK ve Gezici’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için yaptığı anketten iki farklı sonuç çıktı.

MAK’ın 21 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında 5 bin kişiyle yaptığı ankette CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41,5 oy oranı alırken, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un yüzde 40 olduğu görüldü. Kararsız seçmenin oranı yüzde 5, listede yer almayan diğer adayların toplamı da yüzde 1 olarak çıktı.

İşte MAK Araştırma Şirketi’nin İBB anket sonuçları:

  1. %41,5 Ekrem İmamoğlu
  2. %40,0 Murat Kurum
  3. %4,0 Buğra Kavuncu
  4. %3,0 Meral Beştaş
  5. %2,5 Mehmet Altınöz
  6. %2,0 Azmi Karamahmutoğlu
  7. %1,0 Birol Aydın

Gezici Araştırma, İstanbullulara "31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu.

İşte anketin sonuçları:

  1. Murat Kurum %44.1
  2. Ekrem İmamoğlu %43.5
  3. Meral Danış Beştaş %4.1
  4. Azmi Karamahmutoğlu %3.1
  5. Mehmet Altınöz %2.3
  6. Buğra Kavuncu %2,5

gezici-anket.jpg

İlgili Haberler
İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı
Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu
Servet Çetin’in Hz. Ebubekir çıkışı sosyal medyayı salladı! Programın sunucusu Mehmet Demirkol da çok şaşırdı
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım’a canlı yayında ağır sözler
Banka koridorlarından üzen haber geldi! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat
Son Haberler
3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi Gündem
3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi
Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı: Amerika'nın çizeceği 30 yıllık rota Gündem
Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı: Amerika'nın çizeceği 30 yıllık rota
Fenerbahçe'de 3 kayıp Spor
Fenerbahçe'de 3 kayıp
Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı Gündem
Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı
Amberkabuğu otu nelere iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Amberkabuğu otu nelere iyi geliyor?
Taksitleri ödenemeyen ambulans helikopterler satışa çıkarıldı. Değer biçildi Gündem
Taksitleri ödenemeyen ambulans helikopterler satışa çıkarıldı. Değer biçildi
İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı Siyaset
İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı