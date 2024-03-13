Yerel seçimlere 18 gün kala 2 sürpriz sonuç! Muhalefete yakın 2 anket şirketi paylaştı

Yerel seçimlere 18 gün kala art arda anketler geliyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen iki kamuoyu araştırma şirketi MAK ve Gezici’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için yaptığı anketten iki farklı sonuç çıktı.

MAK’ın 21 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında 5 bin kişiyle yaptığı ankette CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41,5 oy oranı alırken, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un yüzde 40 olduğu görüldü. Kararsız seçmenin oranı yüzde 5, listede yer almayan diğer adayların toplamı da yüzde 1 olarak çıktı.

İşte MAK Araştırma Şirketi’nin İBB anket sonuçları:

%41,5 Ekrem İmamoğlu %40,0 Murat Kurum %4,0 Buğra Kavuncu %3,0 Meral Beştaş %2,5 Mehmet Altınöz %2,0 Azmi Karamahmutoğlu %1,0 Birol Aydın

Gezici Araştırma, İstanbullulara "31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu.



İşte anketin sonuçları: