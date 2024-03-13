İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, SZC TV’de katıldığı programda 31 Mart’ta sandığa gidecek yabancı seçmen sayısını açıkladı.

İSTANBUL'DA NE KADAR SEÇMEN VAR?

İstanbul’da 11 milyon 313 bin seçmen olduğunu söyleyen Çelik, 293 bin 617 kişinin de yabancı seçmen olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA NE KADAR YABANCI SEÇMEN VAR?

İBB’den alınan verilere göre, oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin listesinin tamamı şöyle:

1- Bulgaristan: 52.756

2- Almanya: 45.787

3- Suriye: 42.456

4- İran: 16.222

5- Afganistan: 13.202

İSTANBUL’DA NE KADAR SURİYELİ YAŞIYORDU?

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12 Ekim 2023 verilerine göre İstanbul'da geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 532 bin kişi.İstanbul'un nüfusu ise Suriyelilerle birlikte 16 milyon 440 bin.

Yine Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre İstanbul’da 576 bin kişi ikamet izni ile bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe’nin açıklamasına göre İSKİ su tüketim verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor.