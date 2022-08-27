27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • DEVA Partisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası harekete geçti

DEVA Partisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası harekete geçti

Sedat Peker'in iddiaları sonrası DEVA Partisi cephesinden de bir açıklama geldi. İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 18:47
Takip Et

DEVA Partisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası harekete geçti. İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu açıkladı

DEVA Partisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası harekete geçti
+
Aa
-

Organize şu örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddiaları DEVA Partisi'ni de harekete geçirdi.

Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki danışmanlara uzanan rüşvet ağına ilişkin iddialarda bulundu. Peker'in iddialarında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın isimleri geçmişti.

Peker'in son iddialarıyla ilgili Twitter paylaşımı yapan Yeneroğlu, partisinin suç duyurusunda bulacağını duyurdu. Yener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır.

Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır.

Adı yolsuzluğa karışan bürokratlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır. Ayrıca iddiaların odağındaki kişi de ya derhal kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalı veya milletvekilliğinden istifa etmelidir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.