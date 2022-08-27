DEVA Partisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası harekete geçti

Organize şu örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddiaları DEVA Partisi'ni de harekete geçirdi.

Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki danışmanlara uzanan rüşvet ağına ilişkin iddialarda bulundu. Peker'in iddialarında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın isimleri geçmişti.

Peker'in son iddialarıyla ilgili Twitter paylaşımı yapan Yeneroğlu, partisinin suç duyurusunda bulacağını duyurdu. Yener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır.

Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır.

Adı yolsuzluğa karışan bürokratlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır. Ayrıca iddiaların odağındaki kişi de ya derhal kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalı veya milletvekilliğinden istifa etmelidir."