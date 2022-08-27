Sedat Peker bugün ne açıklayacak? İsmail Saymaz paylaştı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Enginyurt’un açıklamasının ardından Peker, Deli Çavuş hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Peker, Enginyurt’u da etiketleyerek, “Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil @cenginyurt52 size çok teşekkür ederim” dedi.

SEDAT PEKER NE AÇIKLAYACAK?

Sedat Peker’e yakın kaynaklara ulaşan gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kendisine Peker’in rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını yayınlayacağı bilgisinin geldiğini açıkladı.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Twettlerinde adı geçecek isimler arasında eşinden boşanan AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun ağabeyi olan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili paylaşımları olacakmış. Cumhurbaşkanlığı danışmanları hakkında bir kişi ve yine eski başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanları hakkında bazı iddialar ortaya sürecekmiş. Bu iddialar ‘İnsan aklını zorlayacak türden’ ifadeleri kullanılıyor. Bir diğer husus da Sedat Peker’in en önemli mesele olarak gördüğü Beykoz’daki 65 yıllık evi. Peker'in evinin milli parklar kapsamına alınarak yıkılmak istenmesini konu alan paylaşımlar yapacağı bilgisi geldi”