DEVA Partisi’nden Ümit Özdağ’a sert sözler. Meral Akşener’e ittifak teklif etmişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i uyardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
DEVA Partisi’nden Ümit Özdağ’a sert sözler. Meral Akşener’e ittifak teklif etmişti

Özdağ, Akşener’i HDP ile ittifak yapmaktan vazgeçmeye ve Zafer Partisi ile birlik olmaya çağırdı. Özdağ, Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakının Türk siyasetinde yeni bir ufuk açacağını iddia etti. Özdağ’ın bu çağrısına DEVA Partisi’nden tepki geldi. DEVA Partisi Kurucusu Tunahan Elmas, Özdağ’ın iki günde bir söylediklerinin zıttında hareket sergilediğini söyledi.

Özdağ: HDP ile ittifak suçlaması ile karşı karşıya kalacaksınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meral Akşener’i ziyaret edeceğini hatırlattı. Özdağ, Özel’in Akşener’i HDP ile yaptığı yeni ittifaka davet edeceğini ve Ankara ve İstanbul için destek isteyeceğini öne sürdü. Özdağ, Akşener’i 2019 yerel seçimlerinden önce CHP ile ittifak yapmama konusunda uyardığını ancak dinlemediğini belirtti. Özdağ, “Bu ittifakın İYİ Parti’yi HDP ile ittifak suçlaması ile karşı karşıya getireceğini ifade etmiştim” dedi.

Özdağ: Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında birçok parti bir araya gelecektir

Özdağ, Akşener’i bir daha İYİ Parti’ye gönül vermiş samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklememeye çağırdı. Özdağ, “Gelin, bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim. AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım. Zafer-İYİ ittifakı etrafında birçok parti, grup ve etkin siyasetçi bir araya gelecektir” ifadelerini kullandı.

Elmas: Özdağ iki günde bir söylediklerinin zıttında hareket sergiliyor

Özdağ’ın bu çağrısına DEVA Partisi’nden tepki geldi. DEVA Partisi Kurucusu Tunahan Elmas, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özdağ’ın tutarsızlığına dikkat çekti. Elmas, “Meral Akşener’i Fetullahçılıkla itham ediyordu. Şimdi ittifaka davet ediyor. İkinci turda Cumhurbaşkanı, iç işleri bakanlığı şartını kabul etse cumhur ittifakına girecekti. Özdağ iki günde bir söylediklerinin zıttında hareket sergiliyor. Destekçileri ise ne dese alkışlıyor. Garip” dedi.

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