İYİ Parti’den Ümit Özdağ’ın ittifak çağrısına yanıt. 'İlk önce özür dilemesi lazım'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ittifak çağrısında bulunmuştu. İYİ Partili Ümit Özlale katıldığı canlı yayında Ümit Özdağ'ın bu teklifini değerlendirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İYİ Parti’den Ümit Özdağ’ın ittifak çağrısına yanıt. 'İlk önce özür dilemesi lazım'

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP ile yapacağı görüşme öncesinde seslenmiş ve ittifak çağrısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili değerlendirme İYİ Partili Ümit Özlale'den geldi.

İYİ Partili Ümit Özlale, Ümit Özdağ’ın çağrısına şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti kendini o parti kimliğini seçmene daha iyi anlatabilmesi için bu ikili ittifaktan kopması gerektiğini hissetti ben de bu kararı destekleyenlerden biriydim.

Eğer bu çerçevede diğer partiler bizlerle iş birliğine yanaşmak isterlerse bizler bu işbirliği görüşmelerine varız.

Ancak daha birkaç hafta önce ‘hayatımdaki en büyük pişmanlık Meral Akşener'le parti kurmaktır.’ diyen birisinin fikirlerinde samimiyse ilk önce bizden özür dilemesi lazım.”

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e ikinci kez ittifak çağrısı
Son dakika... Ümit Özdağ hakkında savcılık soruşturma açtı
Ümit Özdağ Meral Akşener’den randevu istedi. Flaş iddia
DEVA Partisi’nden Ümit Özdağ’a sert sözler. Meral Akşener’e ittifak teklif etmişti
Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Takla atan araçtan sağ kurtulan gençlerin kutlaması gündem oldu Gündem
Takla atan araçtan sağ kurtulan gençlerin kutlaması gündem oldu
Sokak röportajında konuşan AKP Kadın Kolları üyesi: "Ekonomi gayet iyi, hani nerede pahalılık?" Gündem
Sokak röportajında konuşan AKP Kadın Kolları üyesi: "Ekonomi gayet iyi, hani nerede pahalılık?"
Anadolu Efes'te şok sakatlık. Omzu kırıldı, 3 ay yok! Spor
Anadolu Efes'te şok sakatlık. Omzu kırıldı, 3 ay yok!
İtalya'da 24 saatlik grev Dünya
İtalya'da 24 saatlik grev
Anadolu Efes Ergin Ataman'ı bu kez üzdü. Panathinaikos'u devirdiler! Spor
Anadolu Efes Ergin Ataman'ı bu kez üzdü. Panathinaikos'u devirdiler!
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi Gündem
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi