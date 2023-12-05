İYİ Parti’den Ümit Özdağ’ın ittifak çağrısına yanıt. 'İlk önce özür dilemesi lazım'

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP ile yapacağı görüşme öncesinde seslenmiş ve ittifak çağrısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili değerlendirme İYİ Partili Ümit Özlale'den geldi.

İYİ Partili Ümit Özlale, Ümit Özdağ’ın çağrısına şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti kendini o parti kimliğini seçmene daha iyi anlatabilmesi için bu ikili ittifaktan kopması gerektiğini hissetti ben de bu kararı destekleyenlerden biriydim.

Eğer bu çerçevede diğer partiler bizlerle iş birliğine yanaşmak isterlerse bizler bu işbirliği görüşmelerine varız.

Ancak daha birkaç hafta önce ‘hayatımdaki en büyük pişmanlık Meral Akşener'le parti kurmaktır.’ diyen birisinin fikirlerinde samimiyse ilk önce bizden özür dilemesi lazım.”