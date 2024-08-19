İhracatçı adeta feryat ediyor: Bu kur ile ihracat yaparsam rekabet edemem. Türk ürünleri artık dünyada pahalı hÂle geldi.

Turizmci de ağlıyor: Bu kur ile Yunanistan ve Mısır ile yarışamam. Bırakın turisti, eldeki yerli bile dolar ucuz diye Yunanistan’a gidiyor.

Bir de kurun düşük olması yani Türk lirasının dolardan daha değerli olmasından memnun olanlar var. Onlar da ithalatçılar.

Türkiye’yi bir dönemde olduğu gibi ithalat cennetine çevirdiler.

Tabii ki bir de parasını yani yerli ve millî parasını dolara yatıranlar var.

Onlara da yatırımcı deniliyor ama ben demiyorum. Bu şekilde TL verip dolar almak ve kurdaki artışı beklemek yatırımcılık değil. Sadece kendi parana güvenmemek.

Öyle ise bir de kendi parasına güvenmeyenler var diyelim.

İşte bu tartışma ortamında herkesin sorduğu soru şu: Devalüasyon olacak mı? Yani kur yükselecek mi?

Öncelikle şunu söyleyeyim; ekonomi yönetimi istemediği sürece dolar kurunda yaprak kıpırdamaz haberiniz olsun.

Mesela geçen haftalarda Merkez Bankası 5 milyar dolar sattı, doları baskılamak için.

Merkez Bankası doları bu rezervle tutabilir. Ancak gerek ekonomi yönetimi gerekse Merkez Bankası doları kontrollü bir şekilde yükseltebilir.

Yani mecbur kalırsa.

O hâlde soruyu tekrar soralım: Merkez Bankası doları yükseltmek zorunda kalabilir mi?

Bana göre evet!

Mecbur kalacak!

Çünkü şu anki politika sürdürülebilir değil.

Enflasyonla mücadele dolar kuruna bağlanmış bir politika sürdürülebilir değil.

Geçen ay enflasyon yüzde 3,2 arttı dolar kuru 1,5.

Yani hayat pahalılığı dolar kurunun 2 katı artmış.

Bu tüm dengeleri bozacaktır.

Merkez Bankası’nın umudu parasal sıkılaştırma. Yani kimsenin cebinde para bırakmayıp çekecek. Bir kısmı vergiyle bir kısmı bankalar aracılığı ile.

O zaman işler düzene girecek.

Ama bu o kadar kolay değil.

Eylül-ekim ayı hele kasım, oldukça sıkıntılı bir dönem.

Merkez Bankası dolar kurunu kontrollü olarak en azından makul bir seviyeye çekmek zorunda kalacaktır.

O makul seviye neresi?

39-40 diyorlar ama bana göre orası zor.

37-38 aralığına Merkez Bankası zorunlu olarak gidebilir.