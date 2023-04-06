Devekulağı bitkisi gut hastalığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devekulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devekulağı bitkisi gut hastalığı gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Kronik (uzun seyirli) ve sık görülen bir eklem iltihabı olan gut hastalığı, monosodyum ürat adı verilen monohidrat kristallerin dokularda birikimi ile karakterize bir rahatsızlıktır. Tarihi çok önceki zamanlara dayanan gut hastalığı oldukça ayrıntılı şekilde çalışılmış ve kontrol altına alınabilmiş bir romatolojik hastalıktır.

DEVEKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır. Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.

DEVE KULAĞI NASIL KULLANILIR?

Yaprakları ve kökleri kurutularak kullanılır. Kökleri dilimlenerek kurutulur. Kökleri yarım saat kadar kaynatıldıktan sonra günde 2-3 çorba kaşığı alınırsa romatizma ağrılarını keser.