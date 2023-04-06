Devekulağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devekulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devekulağı bitkisi, romatizma ve nikrisin şikâyetlerini giderir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

DEVE KULAĞI NASIL KULLANILIR?

Yaprakları ve kökleri kurutularak kullanılır. Kökleri dilimlenerek kurutulur. Kökleri yarım saat kadar kaynatıldıktan sonra günde 2-3 çorba kaşığı alınırsa romatizma ağrılarını keser.

DEVEKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır. Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.