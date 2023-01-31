İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi

İş insanı Hacı Nuh Kaya, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada 2019 yılında MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından firmasına hukuki olmayan yollarla el konulduğunu iddia etmişti.

Aradan geçen uzun sürenin ardından Twitter hesabından yeniden paylaşımlarda bulunan Kaya, bu kez de İçişleri Başkanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından başlatılan operasyonun da bir anda kesildiğini yazdı.

İddialarını Twitter paylaşımı üzerinden dile getiren iş insanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin araya girdiği iddiasında bulundu.

Kaya’nın iddialarına cevap ise İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Hacı Nuh Kaya’nın iddialarının soyut olduğu, Danıştay Başkanlığı’nında bu yönde karar verdiği belirtildi.

“BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ” İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuyu görüştüğünü ve görevden almalar yaşandığını iddia etti.

Kaya, açıklamasında “Sayın Soylu’ya MHP'li Manisa BB Başkanı Cengiz Ergün ve çetesi tarafından şu an ki değeri yaklaşık 1 milyar TL'lİk çökme olayını belgeleriyle anlattım.

Kendisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve belediye üst yönetimden görevden almalar yaşandı.

Ancak olayın üstü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle aniden kapatıldı. Olay öyle bir hâl aldı ki bu çökme olayını bilmeyen, duymayan kimse kalmadı.

AKP’li üst yönetiminden ve Bakanlık üst yönetiminden bir kaç isim, Manisa'da MHP'li Cengiz Ergün'ün çöktüğü işletmem için, ‘Erdoğan bile geri alamaz’ dedi.

Bakanlar ve yargıçlar zaten emir almadan karar veremiyor.

Böyle bir ortamda hukuk mücadelesini sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.



“KARA PARA AKLANIYOR” İDDİASI

Kaya yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mafyatik yöntemlerle şu an ki değeri yaklaşık 1 Milyar TL'lik işletmeme çöktü.

Belediye başkanı ve yancıları belediyenin her ihalesinde kendi paylarını alıyorlar. Bu oran %30 civarında. Bu payı Manisa Futbol Kulübüne bağış adı altında gerçekleşiyor.

Kara para orada aklanıyor. Aynı zamanda kulübün başkanvekili olan Engin Anlı, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün damadı. Bizim şirketimize çökme olayında da Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şahsı adına cirodan aylık %17 "haraç" talep etti.

Asıl olay bundan sonra başladı. Bu hukuksuzluğa rıza göstermeyeceğimi dile getirdim. Zâten belediyeye her ay sözleşme gereği %12,5 ödeme yapıyorduk.

Belediye Başkanı Ergün'ün kendi için yüzde 17 rüşvet istemesini Bu rüşveti de Başkan Ergün, adı çökme olaylarıyla ünlenen Danışmanı BENGÜTÜRK yönetim kurulu başkanı Ahmet Turgut tarafından kurulan HY danışmanlık, şirketine hizmet adı altında ödememi istedi.

Olay bundan sonra başladı. Baskıyla, silah zoruyla tek bir kuruş ödemeden Cengiz Ergün ve çetesi işletmemize çöktü. Milyonlarca dolar yatırım borçları üzerime kaldı. Bende hukuki yollarla hakkımı arayacağımı söylediğim de Cengiz Ergün ve çetesi, "Biz MHP'nin tek büyükşehir belediyesiyiz, kimse bize dokunamaz.

Hem Bahçeli hem Cumhurbaşkanı arkamızda, mahkemeye gitsen bile sen kaybedersin" dediler. Bu olaydan sonra bende mücadeleye başladım.

Olayı yargıya taşıdım. Mahkeme süreci devam ediyor. Konu siyasi olduğu için bir türlü çözüme kavuşmuyor. Yargı bağımsız olmadığı için bir türlü karar veremiyor.

Mücadelemi şartlar ne olursa olsun sürdüreceğim”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İddiaların gündeme gelmesinin ardından ise İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak yapılan inceleme hususunda Bakanlığımız ve yargı mercileri hakkında maksatlı paylaşımların yer aldığı görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili merciinin iznine bağlıdır. Bu Kanun kapsamında; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

Bu çerçevede; Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler 16.01.2003 tarih ve 380 sayılı genelgemiz doğrultusunda mahallinde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir. Valiliklerce konusunda uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır.

Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un 4 üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir.

Bununla birlikte; yapılan ön inceleme neticesinde suç unsuruna rastlanılması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanılmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Nitekim sosyal medya platformunda mesnetsiz paylaşımlarda bulunan Hacı Nuh KAYA kullanıcı adlı hesap sahibinin Bakanlığımıza ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkındaki şikayeti üzerine Manisa Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda konuyla ilgili olarak söz konusu iddiaların soyut nitelikte olduğu, kanıtlayıcı herhangi bir delil sunulamadığı ayrıca Türk Ticaret Kanuna göre kurulan iki anonim şirket arasında oluşan uyuşmazlık konularına ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaların sübut bulmadığı gerekçesiyle İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığı Valilik Görüşü olarak teklif edilmiş olup bu doğrultuda Bakanlığımızca İşleme Konulmama Onayı alınmıştır.

Bakanlığımızca alınmış olan İşleme Konulmama Onayına karşı şikayetçi tarafından itiraz hakkı kullanılarak Danıştay Başkanlığına başvuruda bulunulmuş, Danıştay Başkanlığınca itiraz; “… iddiaların soyut nitelikte kaldığı, … işin devredilmesinin veya devirden sonraki iş ve işlemlerin mevzuata aykırı olduğu yolundaki değerlendirmelerin idari ve/veya adli yargı mercilerinde açılacak davalarda incelenebileceği” gerekçeleriyle reddedilerek Bakanlığımızca yapılan işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu Danıştay kararı ve ilgili mevzuatın açık hükümlerine rağmen işleme konulmama kararının yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Bakanlığımızca ihbar ve şikayete keyfi muamele yapıldığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi bu asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun suçlamalar hakkında Bakanlığımızca yasal süreç başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Hacı Nuh Kaya, geçtiğimiz yıl söz konusu iddiaları dile getirerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenmişti.

Hacı Nuh Kaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"MHP lideri Devlet Bahçeli, eğer müdahale etmezseniz sağcısı solcusu bütün medya organlarını toplayıp MHP Genel Merkezi'nin önüne gelip ortalığı ayağa kaldıracağım. Aylardır mücadele veriyorum. Manisa Belediye Başkanın Cengiz Ergün 22 milyon dolarlık tesisimize çöktü. Yeter!!!"

Kaya, Bahçeli'ye yönelik ikinci paylaşımında da "Senin belediye başkanın Cengiz Ergün milletin malına çöküyor, haraç topluyor, devletin arazilerine çöküyor, sen hala duymamazlıktan geliyorsun yeter artık" diye yazdı.