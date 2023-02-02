Toplatılan Devlet Bahçeli kitabı yeniden raflarda. Sabahattin Önkibar yazmıştı

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey’in başvurusuyla Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabı hakkında toplatma kararı vermişti.

Odatv'nin haberine göre, 2017 yılında Devlet Bahçeli’ye hakaret içerdiği gerekçesiyle yasaklanan kitabın toplatılmasına karşı Kırmızı Kedi Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, toplatma kararının kaldırılması için itiraz etmiş, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ise yapılan itirazı reddetmişti.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay kararının ardından yazar Sabahattin Önkibar’ın 2017 yılında toplatma kararı verilen Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabı hakkındaki toplatma kararını kaldırdı.

'KARAR YARGIDA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR SORUSUNU AKILLARA GETİREBİLİR'

Kararı Odatv’ye değerlendiren Kırmızı Kedi Yayınevi avukatı Celal Ülgen, altı yıl sonra verilen karardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Yargıtay gibi bir yerde böyle bir karar verilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti:

“Türkiye’de bu kararın benzerlerinin çoğalması gerekir. Son derece olumlu ve çok doğru noktalara basmış bir karar. Bu karar aslında Türkiye’de yargıda yeni bir dönem mi başlatıyor sorusunu akıllara getirebilir. Yargıtay gibi yüksek ve uzman yargıçların yer aldığı bir yerde böyle bir karar verilmesi bence tüm Türkiye’ye genellenmesi gerektiğini gösterir ama karar sadece Yargıtay’da çıktı.”

'YARGITAY ÖRNEK ALINABİLECEK BİR KARAR VERDİ'

Ülgen, kitabın Devlet Bahçeli’nin avukatının başvurusuyla 2017 yılında yasaklandığını söyleyerek, aynı yıl yargıya başvurulduğunu ifade etti. Yargıtay’ın tam 6 yıl sonra verdikleri başvuru dilekçelerindeki gerekçeleri göstererek doğru bir karar verdiğini belirten Ülgen, kitap toplatmanın düşünce özgürlüğü ihlali olduğunu söyledi:

“Hamit Kocabey, Devlet Bahçeli’nin avukatıydı. Kocabey, daha sonra Bahçeli’nin önerisiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçildi. Hamit Kocabey’in başvurusuyla kitap Devlet Bahçeli’ye hakaret içeriyor diyerek kitap 2017 yılında yasaklanmıştı. 2017 yılında biz yargıya başvurduk. Ankara Asli Ceza Mahkemesi talebimizi reddetti ve Yargıtay’a gittik. Yargıtay tam 6 yıl sonra örnek alınabilecek ve bizim nerdeyse başvuru dilekçemizdeki gerekçeleri göstererek çok güzel bir karar verdi. Ayrıca siyasetçi olan Bahçeli’nin daha çok hoşgörülü olması gerekir. Temel olarak kitap toplatmak düşünce özgürlüğü kısıtlaması demektir.”

“YAKINDA RAFLARDA”

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon Odatv’ye yaptığı açıklamada yargı kararından memnuiyet duyduklarından ifade ederek şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey kitabı çıktıktan sonra toplatma kararı alındı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin binasına ve kitap fuarında yazarımıza saldırı oldu. Toplatma kararının kaldırılmasıyla birlikte kitabı yeniden basacağımızı okurlarımıza duyurmak istiyorum. Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey kitabı yakında raflarda yerini alacak.”

ÖNKİBAR SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sabahattin Önkibar, kitap yayımlandıktan sonra Ankara’da evinin önünde saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Önkibar, önünü kesen iki araçtan 3 kişinin kendisine yumruk attığını söyleyerek, “Kamera kayıtlarına baktım, üç kişi, iki araba var. Birinci arabanın plakası 06 BCF 026… Ben 18.00’a kadar hiç dışarı çıkmadım, akşam bir iftar alışverişi için dışarı çıkayım dedim. Marketçi ve kuruyemiş bulunuyor işte, o arada 20 tane esnaf var. Onlar yetişti, onlar kurtardı. Bu arada ben hazırlıklıydım zaten. Geldiler, ben gardımı aldım. Onlar vurdu, ben vurdum, ama onlar tabii 3 kişi, ben yere düştüm, tekmeleri salladılar. Bu esnada esnaf yetişti, benim hayatımı onlar kurtardı” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan merkez binasına ve İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda da saldırılar gerçekleştirilmişti.