Devlet Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi.

İddiaya göre, Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 03 ABR 672 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2'si ağır toplam 5 kişi ise yaralandı.

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu'nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Feci kaza sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli'nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Ahmet Fettahlıoğlu'nun Osmaniye Hasanbeyli'de, Fadime Sevimli'nin ise Düziçi'de defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.