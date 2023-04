Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?

Editör: Ali Öncü

Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Market fiyatlarından pazar fiyatlarına kadar her ürün zam üstüne zam geldi. Zamlar karşısında beli bükülen vatandaş her gün ucuz ekmek, et kuyruğuna giriyor. AKP iktidarı ise ekonominin iyiye gittiğini iddia ediyor.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kütahya’da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenledi.

Mitingde bedava ayran dağıtıldı. 1 litre ayranın fiyatı 40 TL olunca çaresiz vatandaş da bedava dağıtılan ayranları toplayıp çantalarına doldurdu.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, vatandaşların ne kadar ekonomik olarak ne kadar çaresiz ve zor durumda olduğunu kanıtlıyor.

"YETER ABLA, YETER..."

Görevlinin "Abla yeter abla..." sözleri dikkatlerden kaçmadı..

ERDOĞAN’IN İZMİR MİTİNGİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Erdoğan’ın İzmir mitinginde de vatandaşların çöplerin arasından su, meyve suyu, kolonya gibi ürünleri topladığı görüldü.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz." demişti.